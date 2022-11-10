В США заявили о подготовке России к испытанию «ядерной торпеды»

В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Так, среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед «Посейдон» «Белгород». Вашингтон считает, что испытания не удалось провести из-за «технических причин». При этом в Вашингтоне не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон», спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Штатным носителем «Посейдонов» также станет АПЛ «Хабаровск».