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24 минуты назад

СМИ: В США посчитали, что Россия якобы готовится испытать «ядерную торпеду»

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.

В США заявили о подготовке России к испытанию «ядерной торпеды»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Так, среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед «Посейдон» «Белгород». Вашингтон считает, что испытания не удалось провести из-за «технических причин». При этом в Вашингтоне не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.

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Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон», спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Штатным носителем «Посейдонов» также станет АПЛ «Хабаровск».

Ранее в МИД России напомнили, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.

Армия,МИД России,Севмаш,
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