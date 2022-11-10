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10 минут назад

В Stars and Stripes рассказали о «провокационных» учениях ВС США в Арктике

Слово и Делоиещё 1

Силы специальных операций США в рамках учений выполнили «провокационный» сброс ракеты большой дальности. Об этом пишет ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

Стало известно о «провокационных» учениях ВС США в Арктике
Фото: U.S. Navy PhotoU.S. Navy Photo

Согласно представленной информации, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности. Таким образом США впервые продемонстрировали программу Rapid Dragon.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся показывать расширенные возможности союзников», — говорится в публикации.

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Помимо этого автор материала сообщил, что для подобного маневра был использован норвежский полигон за Полярным кругом. Дальность ракеты составляет до 1,9 тысячи километров.

Армия,Пентагон,ЕС,
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