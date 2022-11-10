Стало известно о «провокационных» учениях ВС США в Арктике

Силы специальных операций США в рамках учений выполнили «провокационный» сброс ракеты большой дальности. Об этом пишет ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся показывать расширенные возможности союзников», — говорится в публикации.

Помимо этого автор материала сообщил, что для подобного маневра был использован норвежский полигон за Полярным кругом. Дальность ракеты составляет до 1,9 тысячи километров.