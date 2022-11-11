Швеция отказалась размещать у себя ядерное оружие

Швеция последует примеру Дании и Норвегии, сказав "нет" ядерному оружию на своей земле при членстве в НАТО. Об этом в интервью агентству TT в пятницу заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

"В долгосрочной перспективе это по-прежнему умеренная линия, - сказал он после заседания парламентского комитета по делам ЕС, комментируя вопрос хранения ядерного оружия. - Ни одно другое государство [при подаче заявки на вступление в НАТО] не выступило с заявлением, содержащим какие-либо оговорки. Мы также не собираемся делать это каким-либо другим способом. Позиция правительства такая же, как и у предыдущего кабинета, - что мы должны поступать так же, как Дания и Норвегия".

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Ранее глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в свете вступления в НАТО в отношении Стокгольма не должно быть никаких оговорок, предполагающих возможность размещения на территории королевства ядерных вооружений. По его словам, у Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО "должна быть единая линия - отсутствие каких-либо оговорок по поводу как ядерного оружия, так и постоянного контингента [НАТО]".

Когда предыдущее социал-демократическое правительство подавало заявку на вступление в НАТО, оно выдвинуло требование о наличии оговорки в отношении неразмещения ядерных вооружений в Швеции. Умеренная коалиционная партия, сформировавшая позже в сентябре новое правительство, тогда, в мае, поддержала социал-демократов. Позднее главнокомандующий вооруженными силами королевства Микаэль Бюден рекомендовал кабинету министров не выступать на начальном этапе против ядерного оружия, и, как писали СМИ, тональность заявлений нового кабмина на данный счет изменилась. Это вызвало резкую критику со стороны социал-демократов.

Ранее премьер-министр Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, Саули Ниинистё заявил, что эта страна не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию после вступления в НАТО. Он также заявил, что "нет никаких признаков того, что кто-то предлагает финнам такое оружие". Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, комментируя проект предложения правительства о членстве республики в НАТО, также заявил, что Финляндия не ставит целью размещение у себя подобных вооружений.

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