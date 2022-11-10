В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
9 минут назад

Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке

Газета.Ru

Ситуация в городе Новая Каховка Херсонской области в настоящее время контролируемая и «нормальная». Об этом заявил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По ситуации в городе: сейчас работает оперативный штаб, медики, службы жизнеобеспечения города, МЧС, полиция. Свет, газ, вода есть, однако иногда отмечаются перебои по связи», — пояснил Леонтьев.

Он также рассказал, что дамбу Каховской гидроэлектростанции продолжают использовать для эвакуации мирного населения, несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинских сил.

Украину предупредили о «непомерной цене» форсирования Днепра

«Разрушения есть, удары производятся практически ежедневно, например, последний был совершен вчера, но сейчас ее состояние еще позволяет эвакуировать через нее мирных жителей», — указал глава городского округа.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской народной республики.

Армия,СВО,Владимир Леонтьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители