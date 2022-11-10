Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке

Ситуация в городе Новая Каховка Херсонской области в настоящее время контролируемая и «нормальная». Об этом заявил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«По ситуации в городе: сейчас работает оперативный штаб, медики, службы жизнеобеспечения города, МЧС, полиция. Свет, газ, вода есть, однако иногда отмечаются перебои по связи», — пояснил Леонтьев.
Он также рассказал, что дамбу Каховской гидроэлектростанции продолжают использовать для эвакуации мирного населения, несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинских сил.
«Разрушения есть, удары производятся практически ежедневно, например, последний был совершен вчера, но сейчас ее состояние еще позволяет эвакуировать через нее мирных жителей», — указал глава городского округа.
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской народной республики.