Генсек НАТО о Херсоне: Россия находится под сильным давлением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию вокруг Херсона, заявил, что Россия находится под сильным давлением. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

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По его словам, НАТО приняло к сведению заявление России об отводе войск, но будет наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

«Но совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И, если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

Командующий Объединенной группировки российских войск Сергей Суровикин во время своего доклада о выполнении боевых задач, действиях противника, а также о довольствии мобилизованных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине заявил о целесообразности организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу Днепра.