Названо приоритетное направление для ВСУ после переброски войск РФ из Херсона

Запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетом после отведения войск РФ с правобережья Днепра. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас Запорожское направление становится приоритетным. Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении. Почему сюда? Потому что еще и цель - захватить атомную станцию", - сказал он.