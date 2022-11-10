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24 минуты назад

На Запорожье заявили, что регион станет приоритетным направлением для ВСУ

ТАСС

Запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетом после отведения войск РФ с правобережья Днепра. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Названо приоритетное направление для ВСУ после переброски войск РФ из Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас Запорожское направление становится приоритетным. Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении. Почему сюда? Потому что еще и цель - захватить атомную станцию", - сказал он.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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