«С Запада на Восток». ЕС подготовится к быстрой переброске войск к границам России

Глава Евродипломатии Жозеп Боррельзаявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС путем модернизации транспортную инфраструктуру ЕС для быстрого перемещения военной техники с Запада на Восток. Также на сайте Еврокомиссии представлен обновленный план повышения военной мобильности ЕС в котором предлагается создать Центр по координации в сфере киберзащиты и подключить балканские страны, Молдавию и Украину к партнерскому проекту ЕС-НАТО. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

На сайте Еврокомиссии представлен план повышения военной мобильности Евросоюза, который предлагается реализовать за счет модернизации транспортной инфраструктуры, создания Центра по координации в сфере киберзащиты и подключения ряда стран к партнерскому проекту ЕС-НАТО в сфере военной мобильности.

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"План действий направлен на обеспечение быстрого и беспрепятственного перемещения вооруженных сил и их техники – в короткие сроки и в больших масштабах – что позволяет им быстро реагировать на возникающие угрозы на наших внешних границах и за их пределами", - говорится на сайте ЕК.

План действий по повышению военной мобильности ЕС для переброски сил в случае кризисных ситуаций был принят в конце марта 2018 года, был частью общей стратегии по созданию к 2025 году оборонного союза между странами ЕС. В свою очередь глава Евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул, что автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо изменить так, чтобы ЕС мог быстро перевозить военную технику и войска из одной части сообщества в другую, в основном - с Запада на Восток.

"Ситуация с безопасностью в Европе претерпела существенные изменения. Мы должны адаптировать нашу оборонную политику в соответствии с новой средой, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток. Сейчас нет специальных дорог для военного транспорта, они используют гражданскую инфраструктуру", - заявил он.

План 2.0

На сайте ЕК отмечается, что "российско-украинский конфликт подтвердил необходимость усиления военной мобильности Евросоюза". Обновленный план направлен на укрепление военной мобильности ЕС, что позволит устранить возможные вызовы и угрозы.

"План действий добавляет два новых компонента: один компонент, касающийся устойчивости и готовности, и второй компонент, касающийся партнерских отношений. Кроме того, это укрепит два уже существующих столпа за счет улучшения инфраструктурных и нормативных аспектов", - говорится на сайте ЕК.

План действий будет сосредоточен на:

• модернизации транспортной инфраструктуры двойного назначения;

• обновлении военных требований, включая требования к цепочке поставок топлива для военной техники;

• цифровизации административных процессов;

• защите от кибератак и других гибридных угроз, а также устранение рисков, связанных с прямыми иностранными инвестициями в критически важную инфраструктуру;

• повышении устойчивости к изменению климата и энергетической безопасности, а также устранение других рисков безопасности в транспортном секторе.

На сайте говорится, что для приведения мер в исполнение будет проведена совместная комиссия с НАТО, которая выявит, насколько военно-транспортная сеть ЕС соответствует необходимым требованиям. Также Европейский фонд обороны профинансирует консорциум, который разработает новую систему мобильности.

Для унификации транспортной инфраструктуры будут проводиться военные учения, они также повысят скорость развертывания и эффективность перемещения крупномасштабных сил (как по воздуху, так и по морю). Также в рамках Европейского фонда обороны Комиссия выделит €9 млн на поддержку разработки защищенной цифровой системы военной мобильности (SDMMMS), которая будет способствовать прямому и безопасному обмену информацией между правительствами, запрашивающими и одобряющими любое военное перемещение.

Предполагается, что цифровая система будет доступна к середине 2025 года.

Участие НАТО

Также отмечается, что в дополнение к сотрудничеству ЕС-НАТО, новый компонент партнерства включает расширение диалога с региональными партнерами, такими как Украина и Молдавия, обмену передовым опытом с партнерами на Западных Балканах и активизации сотрудничества с США, Канадой и Норвегией.