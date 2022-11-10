В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
43 минуты назад

В Минобороны объяснили переброску войск из Херсона

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили, что днем 10 ноября идет переброска российских войск на позиции, подготовленные на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные подчеркнули, что маневр проводится «в строгом соответствии с утвержденным планом».

Опубликована полная версия доклада Суровикина Шойгу о ситуации в Херсонской области

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска РФ с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый берег.

Генерал Сергей Суровикин заявил, что войска решили отвести из-за угрозы изоляции в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что это решение сохранит жизни военных и «в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно».

Армия,Видео,СВО,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Минобороны России,
91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители