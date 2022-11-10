В Минобороны РФ заявили, что днем 10 ноября идет переброска российских войск на позиции, подготовленные на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные подчеркнули, что маневр проводится «в строгом соответствии с утвержденным планом».

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска РФ с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый берег.