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1 час назад

ГД освободила выплаты мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов

Газета.Ru

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, освобождающий от налога на доходы физлиц и страховых взносов денежную помощь призванных по частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

ГД освободила выплаты мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Помимо того, послабления в сфере выплат затронут и ряд других категорий налогоплательщиков.

От НДФЛ и страховых взносов освободят доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными. Также законопроект коснется добровольцев и контрактников, участвующих в спецоперации, а также членов их семей.

Также из законопроекта следует, что передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Политика,Украина,Владимир Путин,Госдума,
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