Госдума утвердила статус ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Теперь статус ветерана получат лица, которые вступили в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в рамках спецоперации.

Напомним, что лица, имеющие статус ветерана боевых действий, наделяются рядом льгот. Они имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%, освобождаются от уплаты налога за имущественные объекты, получают право на внеочередную медицинскую помощь, а также приобретают ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.