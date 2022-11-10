«Я считаю (...) должно быть несколько этапов. Первый этап — это победа с водружением наших флагов в Киеве. Дальше, я считаю, этого же самого заслуживает та же самая Варшава и весь этот блокблок НАТО», — предрек Алаудинов успех Российской армии.