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33 минуты назад

Айтишников предупредили о завершении подачи заявок на отсрочку от мобилизации

Елена Прошина

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о том, что сервис подачи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации сотрудников IT-компаний на портале Госуслуг будет закрыт на следующей неделе. Об этом пишут «Интерфакс».

Айтишников предупредили о завершении подачи заявок на отсрочку от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в первую же неделю с момента запуска сервиса поступило более 50% от всех обращений.

«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», - сказал Шадаев.

Он также сообщил, что 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов вернулись из воинских частей после вмешательства Минобороны РФ. Сейчас осталось еще несколько подобных случаев, с которым разбираются. Шадаев добавил, что порядка 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Напомним, сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг был открыт 27 сентября. Правом на отсрочку могли воспользоваться сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.

Ранее Шадаев заявил, что Минцифры выступает против мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов. По его словам, министерство планирует разработать программу возвращения работников этой сферы в страну. Для этого нужно создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России.

Армия,Украина,Максут Шадаев,Минобороны России,
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