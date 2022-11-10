Айтишников предупредили о завершении подачи заявок на отсрочку от мобилизации

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о том, что сервис подачи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации сотрудников IT-компаний на портале Госуслуг будет закрыт на следующей неделе. Об этом пишут «Интерфакс».

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По его словам, в первую же неделю с момента запуска сервиса поступило более 50% от всех обращений.

«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», - сказал Шадаев.

Он также сообщил, что 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов вернулись из воинских частей после вмешательства Минобороны РФ. Сейчас осталось еще несколько подобных случаев, с которым разбираются. Шадаев добавил, что порядка 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Напомним, сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг был открыт 27 сентября. Правом на отсрочку могли воспользоваться сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.