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33 минуты назад

В ЛНР заявили о принудительном вывозе населения военными Украины

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно вывезли оставшееся население села Невское в Луганской народной республике (ЛНР), в том числе детей. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

В ЛНР заявили о принудительном вывозе населения военными Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всех оставшихся мирных жителей принудительно вывезли на оккупированную территорию для работы с ними представителей ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он, говоря о произошедшем после захвата населенного пункта украинскими бойцами.

По его словам, вывезли 13 человек, шесть из которых — дети. Марочко подчеркнул, что спустя неделю они исчезли и перестали выходить на связь с родственниками.

Ранее российские военные отразили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона ВСУ в ЛНР. В результате ликвидировали около 160 солдат Украины и иностранных наемников. В Минобороны отметили, что на краснолиманском направлении одна танковая рота и четыре мотопехотных роты ВСУ пытались одновременно атаковать в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная.

Армия,Андрей Марочко,
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