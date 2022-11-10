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1 час назад

Росгвардия ликвидировала 15 военнослужащих ВСУ на николаевском направлении

Lenta.ruиещё 2

Росгвардейцы ликвидировали 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаевском направлении. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардия ликвидировала 15 бойцов ВСУ на николаевском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артиллерия Росгвардии выполнила свыше 600 тактических и около 40 огневых задач. Сотрудники ведомства уничтожили два склада с боеприпасами, более 20 целей и живую силу ВСУ в двух районах криворожского направления.

Кроме того, на энергодарском направлении были поражены 17 целей и уничтожен цех по ремонту лодок, которые украинские военные использовали для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища.

Ранее стало известно, что росгвардейцы выявили 22 пособника ВСУ и нашли оружейные схроны в Херсонской и Запорожской областях.

Армия,Росгвардия,
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