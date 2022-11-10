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14 минут назад

Иран заявил о разработке собственной гиперзвуковой баллистической ракеты

Никита Бородкин

Иран разработал первую собственную гиперзвуковую баллистическую ракету. Как сообщает РИА Новости, об этом в четверг, 10 ноября, заявил командующий воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амирали Хаджизаде.

Иран заявил о разработке собственной гиперзвуковой баллистической ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — подчеркнул командующий ВКС.

Хаджизаде также отметил, что разработанная ракета представляет собой решение по уничтожению противоракетных систем противника. Разработка таких вооружений стала для Ирана большим шагом в ракетном производстве.

Напомним, что ранее украинский авиационный эксперт Валерий Романенко подтвердил, что украинские системы ПВО не в состоянии эффективно работать против иранских дронов-камикадзе «Шахед». По его словам, беспилотники выполняют двойную роль: нанести потери на важных инфраструктурных объектах, а также истощить противовоздушную оборону.

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