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1 час назад

Судно на воздушной подушке «Хаска-10» подготовят к испытаниям

Lenta.ru

Судно на воздушной подушке (СВП) «Хаска-10» готовят к проведению комплекса динамических испытаний на «Рыбинской верфи» (входит в группу компаний «Калашников»). Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Судно на воздушной подушке «Хаска-10» подготовят к испытаниям
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что на судне проводят пусконаладочные работы установленного оборудования. СВП «Хаска-10» предназначено для круглогодичных грузоперевозок в труднодоступных районах Крайнего Севера и на мелководье арктических морей.

В пресс-службе подчеркнули, что интерес к судну на воздушной подушке с гибкими скегами проявляли «Газпром» и «Росатом». Руководство концерна «Калашников» и «Рыбинской верфи» прорабатывают вопросы, связанные с серийным производством СВП.

Полное водоизмещение «Хаска-10» составляет 45 тонн. Судно получило два двигателя мощностью 1500 лошадиных сил каждый, которые обеспечивают максимальную скорость хода до 74 километров в час.

В сентябре стало известно, что на «Рыбинской верфи» начали статические испытания СВП «Хаска-10», которые проводят для обкатки основных механизмов судна.

Армия,Ижмаш,Газпром,Росатом,
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