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19 минут назад

Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

Газета.Ruиещё 2

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Государственной думы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ЕР.

Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, эти политические деятели «ехали с передовой» в ЛНР, где передавали военным спецтехнику.

Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих

«Все в порядке, никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Сидякин рассказал в беседе с агентством, что все живы.

Армия,Артем Туров,Александр Сидякин,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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