Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Государственной думы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ЕР.

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Как говорится в сообщении, эти политические деятели «ехали с передовой» в ЛНР, где передавали военным спецтехнику.

«Все в порядке, никто не пострадал», — сказано в сообщении.