Пентагон объяснил отказ в поставках Киеву дронов Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена отказалась предоставить Украине передовые беспилотники MQ-1C Grey Eagle, несмотря на просьбы Киева и двухпартийной группы членов Конгресса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и другие источники, знакомые с решением США.

По данным газеты, Украина запрашивает MQ-1C, разведывательно-ударный дрон, который применялся в Ираке и Афганистане, уже несколько месяцев.

В Пентагоне отклонили запросы из опасений, что поставка беспилотников приведет к эскалации конфликта: это может сигнализировать Москве, что США предоставляют оружие, позволяющее нацеливаться на позиции внутри России.

Максимальная скорость MQ-1C Grey Eagle составляет 309 километров в час, продолжительность полета - 25 часов. Его максимальная взлетная масса - 1633 килограмма.

The Washington Post ранее сообщила, что США пообещали ускорить доставку Украине двух систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, но на отправку еще шести, скорее всего, потребуется много времени. Газета отмечала, что большинству украинских систем ПВО более 30 лет и скоро они не смогут справляться с угрозами.

В Германии объявили о начале поставок Киеву систем ПВО IRIS-T (всего должно быть поставлено четыре такие системы).

7 ноября в Минобороны Украины заявили, что в страну прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Украинские военные заявляли в интервью Politico, что появление беспилотников на поле боя делает нужду Украины в поставках дополнительных современных вооружений еще более острой.