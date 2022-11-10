При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Минувшей ночью войска Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщил в Telegram мэр Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате открытого огня мужчина 2002 года рождения получил смертельные травмы. Женщина 1981 года рождения была ранена и госпитализирована.

Уточняется, что ВСУ обстреляли многоэтажный дом по улице Вахрушева. Снаряд прилетел в квартиру, в которой находились люди.

Всего минувшей ночью украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров, который используют страны Североатлантического альянса. В настоящее время Украина применяет гаубицы M-777 с соответствующим калибром, которые были поставлены Соединенными Штатами. ВСУ используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.