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38 минут назад

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Елена Прошина

Минувшей ночью войска Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщил в Telegram мэр Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате открытого огня мужчина 2002 года рождения получил смертельные травмы. Женщина 1981 года рождения была ранена и госпитализирована.

Уточняется, что ВСУ обстреляли многоэтажный дом по улице Вахрушева. Снаряд прилетел в квартиру, в которой находились люди.

Всего минувшей ночью украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров, который используют страны Североатлантического альянса. В настоящее время Украина применяет гаубицы M-777 с соответствующим калибром, которые были поставлены Соединенными Штатами. ВСУ используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, Париж поставит Киеву шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. Они будут направлены Украине в ближайшие недели. Отмечается, что Франция не является стороной конфликта, а поставки вооружений «не является его эскалацией».

Армия,Видео,СВО,Алексей Кулемзин,НАТО,
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