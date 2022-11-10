Российские военные улучшат разведку за счет НАТО

Скрытность российской разведки планируется улучшить по опыту Украины, учитывая помощь НАТО Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Блок НАТО осуществляет поддержку украинских Вооруженных сил различными разведывательными средствами. В этой связи проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что скрытность разведки заключается в сложности определения комплекса связи, а также степени вероятности того, насколько получится определить содержимое информации. Ситуация на Украине позволила понять России разведывательные возможности НАТО.