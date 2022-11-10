В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
29 минут назад

Российские военные улучшат разведку за счет НАТО

Ura.Ru

Скрытность российской разведки планируется улучшить по опыту Украины, учитывая помощь НАТО Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

Российские военные улучшат разведку за счет НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Блок НАТО осуществляет поддержку украинских Вооруженных сил различными разведывательными средствами. В этой связи проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что скрытность разведки заключается в сложности определения комплекса связи, а также степени вероятности того, насколько получится определить содержимое информации. Ситуация на Украине позволила понять России разведывательные возможности НАТО.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации страны. США и страны Запада активно оказывают украинской стороне всевозможную помощь, от финансовой, до военной и разведывательной.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители