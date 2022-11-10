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34 минуты назад

США начали масштабные учения с Японией

Ura.Ruиещё 2

США и Япония начали совместные военные учения «Острый меч» по защите отдаленных островов Токуносима. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo News.

США начали масштабные учения с Японией
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Мы не только будем повышать наши совместные возможности действий в любой из сфер, но и будем укреплять наше партнерство и дружбу. Мы не только военные партнеры, мы еще и друзья и соседи», — говорится в записи, обнародованной американским командованием в Японии.

Уточняется, что от островного государства участвуют около 26 тысяч человек и 20 тысяч судов, а от США — около 10 тысяч участников и 10 тысяч судов. Учения предполагают отработку защиты японских островов Токуносима. Учения под названием «Острый меч» продлятся до 19 ноября. Они включают в себя реагирование на баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что США могут направить в Японское море авианосец в случае ядерного испытания Севернйо Кореи, пишет RT. Также сообщалось, что Великобритания и Япония подпишут военный пакт. Он будет направлен на укрепление сотрудничества с США, сообщает телеканал 360.

Армия,Телеканал "360° Подмосковье",
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