В России объяснили отказ США поставлять Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle

«Это разведывательно-ударный беспилотник тяжелого класса, он может нести авиационное вооружение — либо бомбу, либо управляемые ракеты класса "воздух — земля". У него достаточно большой радиус действия — более двух тысяч километров, может долго находиться в воздухе — порядка 36 часов», — отметил Леонков.