Франция в ближайшее время поставит Украине шесть САУ Caesar

Париж поставит Киеву шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в эфире телеканала LCI министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

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По его словам, САУ будут направлены Украине в ближайшие недели. Подчеркивается, что Франция не является стороной конфликта, а поставки вооружений «не является его эскалацией», считает французский министр. Лекорню также отметил необходимость сохранения диалога с Россией для «достижения политического урегулирования конфликта».

Министр напомнил, что Франция, как и Россия, обладает силами ядерного сдерживания, потому Париж и Москва должны оставлять открытыми каналы для диалога. По его словам, чтобы ни происходило и как бы далеко ни зашли разногласия, у России и Франции всегда должна оставаться возможность выстроить диалог.