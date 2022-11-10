Франция в ближайшее время поставит Украине шесть САУ Caesar

Париж поставит Киеву шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в эфире телеканала LCI министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.
По его словам, САУ будут направлены Украине в ближайшие недели. Подчеркивается, что Франция не является стороной конфликта, а поставки вооружений «не является его эскалацией», считает французский министр. Лекорню также отметил необходимость сохранения диалога с Россией для «достижения политического урегулирования конфликта».
Министр напомнил, что Франция, как и Россия, обладает силами ядерного сдерживания, потому Париж и Москва должны оставлять открытыми каналы для диалога. По его словам, чтобы ни происходило и как бы далеко ни зашли разногласия, у России и Франции всегда должна оставаться возможность выстроить диалог.
В октябре лидер Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж прорабатывает возможности отправки на Украину шести установок Саesar, которые изначально должны были быть переданы Дании. До этого Франция поставила Киеву 18 САУ Саesar.