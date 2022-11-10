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28 минут назад

WSJ: США не передадут Украине беспилотники Gray Eagle, чтобы не допустить эскалации

Газета.Ruиещё 1

США не передадут Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

WSJ: США не передадут Украине беспилотники Gray Eagle, чтобы не допустить эскалации
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

Они утверждают, что Пентагон отклонил запрос Украины на предоставление беспилотников MQ-1C Gray Eagle, потому что это может "привести к эскалации конфликта". В публикации отмечается, что представитель компании General Atomics, которая разрабатывает эти беспилотники, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении.

До этого The Wall Street Journal писал, что администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, ссылаясь на то, что они могут попасть в руки Российской Федерации и на необходимость готовить украинские войска их использованию. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,Пентагон,
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