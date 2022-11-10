WSJ: США не передадут Украине беспилотники Gray Eagle, чтобы не допустить эскалации

США не передадут Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Они утверждают, что Пентагон отклонил запрос Украины на предоставление беспилотников MQ-1C Gray Eagle, потому что это может "привести к эскалации конфликта". В публикации отмечается, что представитель компании General Atomics, которая разрабатывает эти беспилотники, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении.

До этого The Wall Street Journal писал, что администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, ссылаясь на то, что они могут попасть в руки Российской Федерации и на необходимость готовить украинские войска их использованию. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.