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6 минут назад

РИА Новости: скрытность связи ВС РФ повысят благодаря разведке НАТО

Газета.Ru

Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает своими средствами разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Скрытность связи ВС РФ повысят благодаря разведке НАТО
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

"Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", — утверждает собеседник агентства.

По его словам, Североатлантический альянса в рамках СВО раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники".

Ранее источник сообщил, что российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,
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