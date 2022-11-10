Скрытность связи ВС РФ повысят благодаря разведке НАТО

Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает своими средствами разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

"Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", — утверждает собеседник агентства.

По его словам, Североатлантический альянса в рамках СВО раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники".