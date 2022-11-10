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35 минут назад

Modern Diplomacy: Украина лишится инновационных технологий Запада

Ura.Ruиещё 2

Нехватка финансирования может лишить ВСУ военного козыря в виде Starlink, которую предоставила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Об этом сообщают обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy.

СМИ: ВСУ могут потерять доступ к Starlink
Фото: ТАССТАСС

«Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта», — отметили обозреватели. Там подчеркнули, что в Киеве стали беспокоиться из-за перебоев в работе системы Starlink.

Ранее сообщалось, что на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. Там уточнили, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink. До этого американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине.

Армия,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,
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