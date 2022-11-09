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1 час назад

Армия Израиля сообщила о крушении своего беспилотника на юге страны

ТАССиещё 1

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Армии обороны Израиля, потерпел в среду крушение на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия Израиля сообщила о крушении своего беспилотника
Фото: Elbit SystemsElbit Systems

"БПЛА Армии обороны Израиля разбился только что на юге страны. Военнослужащие срочно отправлены на место инцидента для эвакуации аппарата", - говорится в сообщении.

"Пострадавших нет. Инцидент будет расследован", - указали также в пресс-службе.

Модель потерпевшего крушение беспилотника не уточняется. При этом в пресс-службе заявили, что до завершения расследования обстоятельств инцидента все аппараты этого типа временно не будут подниматься в воздух.

Армия,ЦАХАЛ,
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