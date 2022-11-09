Британия поставит Украине 1 тыс. зенитных управляемых ракет

Власти Великобритании поставят Украине дополнительно 1 тыс. зенитных управляемых ракет. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

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"Ракеты сыграют важную роль в обеспечении воздушной обороны Украины и ее критической инфраструктуры <...>", - сказано в нем.

Отмечается, что Великобритания передаст киевским властям пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, в том числе беспилотники и крылатые ракеты. Британские власти объявили о выделении нового пакета помощи Украине на фоне визита в Лондон генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Великобритания направила на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.