Генсек НАТО призвал избегать недооценки военных возможностей РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя не принимать во внимание.
"Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона", - сказал он в показанном в среду интервью британскому телеканалу Sky News.
10 октября, спустя два дня после террористической атаки Украины на Крымский мост, президент РФ Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военного управления, энергетики и связи. По его словам, власти в Киеве уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершено три теракта в отношении Курской АЭС. Российский лидер предупредил тогда Украину о жестких ответах на подобные действия.