Генсек НАТО призвал избегать недооценки военных возможностей РФ

"Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона", - сказал он в показанном в среду интервью британскому телеканалу Sky News.