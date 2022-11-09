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1 час назад

Генсек НАТО призвал западных лидеров избегать недооценки военных возможностей России

ТАССиещё 2

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия обладает мощным военным потенциалом, который нельзя не принимать во внимание.

Генсек НАТО призвал избегать недооценки военных возможностей РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона", - сказал он в показанном в среду интервью британскому телеканалу Sky News.

10 октября, спустя два дня после террористической атаки Украины на Крымский мост, президент РФ Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военного управления, энергетики и связи. По его словам, власти в Киеве уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершено три теракта в отношении Курской АЭС. Российский лидер предупредил тогда Украину о жестких ответах на подобные действия.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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