Турчак назвал цель отвода войск на левый берег Днепра

«Главная цель сегодняшнего маневра — защита населения при максимальном сбережении личного состава. Все мы помним Мариуполь и не только его. Повторять такое нельзя. Нам нужно время и терпение – то, что всегда помогало нам побеждать», — заявил Турчак.