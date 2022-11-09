В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
51 минуту назад

Турчак: целью отвода войск на левый берег Днепра является защита населения

Газета.Ruиещё 1

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак заявил, что целью отвода российских войск на левый берег Днепра является защита населения. Его слова приводятся на сайте ЕР.

Турчак назвал цель отвода войск на левый берег Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная цель сегодняшнего маневра — защита населения при максимальном сбережении личного состава. Все мы помним Мариуполь и не только его. Повторять такое нельзя. Нам нужно время и терпение – то, что всегда помогало нам побеждать», — заявил Турчак.

Он также отметил, что российские военные подвергались огромному риску под Херсоном, поскольку они в любой момент могли оказаться отрезанными от снабжения, из-за чего удерживать оборону было бы крайне сложно.

«С другой стороны — реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих», - добавил секретарь генсовета «Единой России».

Армия,СВО,Андрей Турчак,Единая Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители