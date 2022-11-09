Турчак назвал цель отвода войск на левый берег Днепра

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак заявил, что целью отвода российских войск на левый берег Днепра является защита населения. Его слова приводятся на сайте ЕР.
«Главная цель сегодняшнего маневра — защита населения при максимальном сбережении личного состава. Все мы помним Мариуполь и не только его. Повторять такое нельзя. Нам нужно время и терпение – то, что всегда помогало нам побеждать», — заявил Турчак.
Он также отметил, что российские военные подвергались огромному риску под Херсоном, поскольку они в любой момент могли оказаться отрезанными от снабжения, из-за чего удерживать оборону было бы крайне сложно.
«С другой стороны — реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих», - добавил секретарь генсовета «Единой России».