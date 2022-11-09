Кадыров высказался о решении Суровикина по Херсону

«Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», — заявил Кадыров и добавил, что Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики.