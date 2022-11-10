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19 минут назад

Сальдо впервые прокомментировал решение о переброске войск на левый берег Днепра

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Все земли Херсонской области получится отстоять, справедливость будет восстановлена. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо, впервые комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Его слова в четверг, 10 ноября, приводит РИА Новости.

Сальдо впервые прокомментировал переброску войск на левый берег Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — сказал он.

Генсек НАТО о Херсоне: Россия находится под сильным давлением

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

СВО,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,НАТО,
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