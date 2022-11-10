Сальдо впервые прокомментировал переброску войск на левый берег Днепра

Все земли Херсонской области получится отстоять, справедливость будет восстановлена. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо, впервые комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Его слова в четверг, 10 ноября, приводит РИА Новости.
«Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — сказал он.
9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.