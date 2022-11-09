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34 минуты назад

Суровикин раскрыл потери ВСУ на херсонском направлении

Lenta.ruиещё 6

Российские войска успешно противостоят попыткам наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Херсона. С августа по октябрь противник потерял там более 9,5 тысячи человек. Об этом сообщил командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, пишет ТАСС.

По его словам, потери Вооруженных сил России (ВС РФ) на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ.

«Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника», — подчеркнул Суровикин.

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают до 80-90 процентов ракет Вооруженных сил Украины, однако 20 процентов все же достигают цели. Кроме того, генерал доложил главе Министерства обороны Сергею Шойгу о стабилизации фронта благодаря мобилизованным.

Также Суровикин заявил, что российские военнослужащие пресекли все попытки наступления ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях.

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