Суровикин предложил организовать оборону по рубежу Днепра

Командующий объединенной группировки российских войск Сергей Суровикин заявил, что город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снижаться и функционировать. Об этом пишет РИА «Новости».
Суровин подчеркнул, что жизни людей находятся в постоянной опасности. Он уточнил, что российские системы ПВО сбивают до 80-90% ракет противника на херсонском направлении, но 20% из них все же достигают целей.
По его мнению, целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. На командном пункте он заслушал доклад Суровикина об оперативной обстановке.