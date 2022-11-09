Суровикин предложил организовать оборону по рубежу Днепра

Командующий объединенной группировки российских войск Сергей Суровикин заявил, что город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снижаться и функционировать. Об этом пишет РИА «Новости».

Суровин подчеркнул, что жизни людей находятся в постоянной опасности. Он уточнил, что российские системы ПВО сбивают до 80-90% ракет противника на херсонском направлении, но 20% из них все же достигают целей.

По его мнению, целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу.