Командующий подводными силами ТОФ рассказал о новых атомных подлодках

«Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» и многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами «Новосибирск» — это две первые серийные АПЛ, которые в этом году пришли к нам в рамках реализации государственного оборонного заказа. В обозримом будущем к ним присоединятся другие боевые единицы соответствующих линеек», — сказал он.