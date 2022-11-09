Офицер ЛНР: армия Украины практически полностью перешла на оружие НАТО

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия практически полностью перешла на вооружение натовского образца. Об этом он сказал в эфире телеканала "Соловьев Live".

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"Мы можем судить о том, что советские образцы вооружений и боеприпасов у них заканчиваются, и сейчас уже украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение", — сказал военнослужащий.

По его словам, украинские Вооруженные силы прибегают к тактике и стратегии действий, которые свидетельствуют о том, что "все операции планируют не в Киеве".