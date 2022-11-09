Офицер ЛНР: армия Украины практически полностью перешла на оружие НАТО

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия практически полностью перешла на вооружение натовского образца. Об этом он сказал в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Мы можем судить о том, что советские образцы вооружений и боеприпасов у них заканчиваются, и сейчас уже украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение", — сказал военнослужащий.
По его словам, украинские Вооруженные силы прибегают к тактике и стратегии действий, которые свидетельствуют о том, что "все операции планируют не в Киеве".
Ранее Марочко заявлял, что ВСУ сбрасывают тела сослуживцев в реку, чтобы скрыть потери. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.