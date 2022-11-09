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1 час назад

Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО

Ura.Ru

Израиль не будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), так как у государства для этого нет производственных мощностей. Об этом заявил уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц.

Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

«Понятно, что даже если будет принято решение изменить нашу политику, невозможно опустошить наши запасы систем ПВО», — передает слова Ганца The Jerusalem Post.

Он добавил, что израильское правительство активно пытается решить эту проблему и расширить помощь Украине.

Что может изменить позицию Израиля по военной помощи Украине

Израильские системы ПВО, включая системы «Железный купол» и «Стрела», производятся совместно с США. Израиль прислал Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, однако отказался поставлять оружие, которое считается смертоносным, в том числе системы ПВО. Израиль также помогает с разведкой. Государство предложило Киеву помощь в разработке систем раннего предупреждения, пишет The Jerusalem Post.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает военной помощи от Израиля. Об этом глава государства сказал в видеообращении к израильским студентам.

Армия,СВО,Владимир Зеленский,
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