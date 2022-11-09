Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО

Израиль не будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), так как у государства для этого нет производственных мощностей. Об этом заявил уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц.

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«Понятно, что даже если будет принято решение изменить нашу политику, невозможно опустошить наши запасы систем ПВО», — передает слова Ганца The Jerusalem Post.

Он добавил, что израильское правительство активно пытается решить эту проблему и расширить помощь Украине.

Израильские системы ПВО, включая системы «Железный купол» и «Стрела», производятся совместно с США. Израиль прислал Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, однако отказался поставлять оружие, которое считается смертоносным, в том числе системы ПВО. Израиль также помогает с разведкой. Государство предложило Киеву помощь в разработке систем раннего предупреждения, пишет The Jerusalem Post.