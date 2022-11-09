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35 минут назад

В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ

Lenta.ru

В Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подорваны три моста. Фотографиями обрушенных сооружений в своем Telegram-канале поделился военный корреспондент Юрий Котенок.

В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.

В среду, 9 ноября, глава администрации Снигиревки Херсонской области Юрий Барбашов сообщил, что в городской черте произошел бой. Он отметил, что местные жители видели танки в центре города.

«Судя по информации, там очень плотное боестолкновение», — сказал он.

Ранее журналист Евгений Поддубный рассказал, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области украинские войска используют различные образцы зарубежной военной техники.

Военкор уточнил, что ВСУ бросают в бой на данном участке фронта турецкие бронемашины Kirpi, бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon, нидерландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 и польские 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab.

Армия,СВО,Юрий Котенок,Евгений Поддубный,
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