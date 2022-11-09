Что может изменить позицию Израиля по военной помощи Украине

Военная угроза со стороны Ирана может сыграть не последнюю роль в пересмотре новым правительством Израиля позиции по военной помощи Украине . Об этом в интервью изданию «Бахадари Харедим» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корничук.

Дипломат допустил, что особую обеспокоенность у Израиля должны вызывать разработки Ирана в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые, по его утверждению, Тегеран предоставляет Москве.

«Однажды эти иранские дроны могут достичь территории Израиля, поэтому важно, чтобы было сотрудничество между Израилем и Украиной. Это поможет предотвратить их падение над территорией Украины, а также помочь Израилю изучить методы иранцев и проанализировать эти дроны», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, поздравив лидера партии «Ликуд» с победой на парламентских выборах. Как указал президент Украины, в ходе диалога с Нетаньяху он также выразил надежду на изменение украино-израильских отношений после его победы на выборах. Зеленский подчеркнул, что надеется, что уровень взаимодействия двух государств будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед ними.