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1 час назад

Израиль может пересмотреть позицию по военной помощи Украине из-за угрозы со стороны Ирана

Газета.Ru

Военная угроза со стороны Ирана может сыграть не последнюю роль в пересмотре новым правительством Израиля позиции по военной помощи Украине. Об этом в интервью изданию «Бахадари Харедим» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корничук.

Что может изменить позицию Израиля по военной помощи Украине
Фото: Iranian Army/WANA/ReutersIranian Army/WANA/Reuters

«Большая победа Нетаньяху <...>. Я надеюсь, что новое правительство придет в Украину с военной помощью», — сказал Корничук.

Дипломат допустил, что особую обеспокоенность у Израиля должны вызывать разработки Ирана в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые, по его утверждению, Тегеран предоставляет Москве.

«Однажды эти иранские дроны могут достичь территории Израиля, поэтому важно, чтобы было сотрудничество между Израилем и Украиной. Это поможет предотвратить их падение над территорией Украины, а также помочь Израилю изучить методы иранцев и проанализировать эти дроны», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, поздравив лидера партии «Ликуд» с победой на парламентских выборах. Как указал президент Украины, в ходе диалога с Нетаньяху он также выразил надежду на изменение украино-израильских отношений после его победы на выборах. Зеленский подчеркнул, что надеется, что уровень взаимодействия двух государств будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед ними.

Армия,Владимир Зеленский,Биньямин Нетаньяху,
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