Что может изменить позицию Израиля по военной помощи Украине

Военная угроза со стороны Ирана может сыграть не последнюю роль в пересмотре новым правительством Израиля позиции по военной помощи Украине. Об этом в интервью изданию «Бахадари Харедим» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корничук.
«Большая победа Нетаньяху <...>. Я надеюсь, что новое правительство придет в Украину с военной помощью», — сказал Корничук.
Дипломат допустил, что особую обеспокоенность у Израиля должны вызывать разработки Ирана в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые, по его утверждению, Тегеран предоставляет Москве.
«Однажды эти иранские дроны могут достичь территории Израиля, поэтому важно, чтобы было сотрудничество между Израилем и Украиной. Это поможет предотвратить их падение над территорией Украины, а также помочь Израилю изучить методы иранцев и проанализировать эти дроны», — сказал дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, поздравив лидера партии «Ликуд» с победой на парламентских выборах. Как указал президент Украины, в ходе диалога с Нетаньяху он также выразил надежду на изменение украино-израильских отношений после его победы на выборах. Зеленский подчеркнул, что надеется, что уровень взаимодействия двух государств будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед ними.