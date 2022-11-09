Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, что СМИ выяснили имя военнослужащего, ставшего известным после ролика, на котором он отбросил от себя гранаты, падающие на него с украинского беспилотника.

В сообщении говорится, что съемка велась у села Малая Рогань весной этого года, а в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. и он выжил после этой атаки. Отмечается, что после выдергивания кольца из чеки остается около 3,2-4,2 секунды, чтобы успеть отбросить от себя гранату. У Алексея на спасение было еще меньше времени.