В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
39 минут назад

В правительстве Ленинградской области заявили, что гордятся подвигом земляка-пехотинца

Газета.Ru

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, что СМИ выяснили имя военнослужащего, ставшего известным после ролика, на котором он отбросил от себя гранаты, падающие на него с украинского беспилотника.

В сообщении говорится, что съемка велась у села Малая Рогань весной этого года, а в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. и он выжил после этой атаки. Отмечается, что после выдергивания кольца из чеки остается около 3,2-4,2 секунды, чтобы успеть отбросить от себя гранату. У Алексея на спасение было еще меньше времени.

Раскрыта судьба российского солдата, отбросившего гранаты ВСУ

Видео под заголовком "Русский солдат непобедим" облетело весь мир, подчеркнули в правительстве Ленинградской области. Власти отметили, что гордятся мужеством и реакцией земляка-пехотинца.

Армия,Видео,СВО,Владимир Соловьев,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители