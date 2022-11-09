Появились подробности об отбросившем гранаты ВСУ российском солдате

Выживший российский солдат, который несколько раз голыми руками отбросил от себя гранаты с коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Ленинградской области. Об этом заявили власти региона, передает РИА Новости.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

Незадолго до этого в соцсетях появился видеоролик, на котором россиянин дважды отбросил прилетающие к нему гранаты с украинского коптера. Все произошло в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.

В правительстве Ленобласти отметили, что эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» увидели по всему миру.

«Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку!» — подчеркнули в пресс-службе правительства региона.