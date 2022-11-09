Марочко: ВСУ захоронили тела сослуживцев в реке, чтобы скрыть потери под Харьковом

В Харьковской области украинские военные организовали захоронение погибших сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В трех километрах юго-западнее населенного пункта Богуславка выявлен факт сокрытия реальных потерь в рядах ВФУ. Под прикрытием лесистой местности украинские боевики свозят трупы к водоему и сбрасывают тела своих сослуживцев в реку Оскол", - написал Марочко в своем официальном Telegram-канале.

Чтобы тела не всплывали, в качестве груза украинские военные использовали шлакоблок, который отобрали у местного жителя якобы для строительства фортификационных сооружений, уточнил Марочко. Число захороненных таким образом солдат ВСУ офицер не назвал.