Дума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Документ был внесен на рассмотрение палаты 3 ноября. Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО.

Инициативой также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО.