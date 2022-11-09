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31 минуту назад

Минобороны показало видео ударов тяжелых огнеметов "Солнцепек" по "заглубленным" укрытиям ВСУ

Российская Газета

Минобороны публикует видео боевое работы расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" в ходе специальной военной операции. На кадры попали удары ТОС по украинским военным, скрывающимся в заглубленных укрытиях

Как отмечают в ведомстве, особенности огнеметных систем позволяют наносить удары, не считаясь с фортификационными сооружениями противника.

"Возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты украинских националистов", - говорится в сообщении Минобороны.

ТОС "Солнцепек" считается одним из мощнейших неядерным типом вооружения. Во время боевой работы их прикрывают группы охранения, которые заранее разведывают районы боевой работы и сопровождают "Солнцепеки".

На Западе назвали "Солнцепек" беспощадным оружием

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Стрельба ведется двумя типами неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм. Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 000 квадратных метров.

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