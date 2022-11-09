Минобороны публикует видео боевое работы расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" в ходе специальной военной операции. На кадры попали удары ТОС по украинским военным, скрывающимся в заглубленных укрытиях
Как отмечают в ведомстве, особенности огнеметных систем позволяют наносить удары, не считаясь с фортификационными сооружениями противника.
"Возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты украинских националистов", - говорится в сообщении Минобороны.
ТОС "Солнцепек" считается одним из мощнейших неядерным типом вооружения. Во время боевой работы их прикрывают группы охранения, которые заранее разведывают районы боевой работы и сопровождают "Солнцепеки".
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Стрельба ведется двумя типами неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм. Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 000 квадратных метров.