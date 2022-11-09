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14 минут назад

Рогов заявил, что в Запорожской области заметили польских военнослужащих регулярной армии

Елена Прошина

На линии боевого соприкосновения со стороны подконтрольной Украине части Запорожской области заметили польских военнослужащих, которые формально находятся в отпуске. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

В Запорожской области заметили польских военнослужащих регулярной армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на подконтрольной Украине части Запорожской области заметили военнослужащих польской армии. Рогов уточнил, что формально все они состоят в Иностранном легионе ВС Украины.

«Но мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наемников из Польши найти было бы тяжело», — подчеркнул он.

Рогов пояснил, что у Польши не так уж много частных военных компаний, однако они вне всяких сомнений принимают активное участие в боевых действия в Донбассе и Харьковской области.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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