В Запорожской области заметили польских военнослужащих регулярной армии

На линии боевого соприкосновения со стороны подконтрольной Украине части Запорожской области заметили польских военнослужащих, которые формально находятся в отпуске. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
По его словам, на подконтрольной Украине части Запорожской области заметили военнослужащих польской армии. Рогов уточнил, что формально все они состоят в Иностранном легионе ВС Украины.
«Но мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наемников из Польши найти было бы тяжело», — подчеркнул он.
Рогов пояснил, что у Польши не так уж много частных военных компаний, однако они вне всяких сомнений принимают активное участие в боевых действия в Донбассе и Харьковской области.