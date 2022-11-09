Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Военные силы Украины накануне вечером ударили по Стаханову в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В публикации уточняется, что в 23:50 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Две ракеты из РСЗО HIMARS ударили по населенному пункту Стаханов. Информации о разрушениях и пострадавших пока не приводится.