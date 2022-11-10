Украина обстреляла Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские вооруженные силы в ночь на четверг обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 01:34 по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), - отмечается в тексте. - Информация о пострадавших и повреждениях уточняется".

Во вторник вечером по городу тоже было выпущено две ракеты. В воскресенье украинские войска обстреляли Стаханов четырьмя снарядами из установки HIMARS, что привело к гибели мирного жителя. Были повреждены почти 20 жилых домов, школа, линия электропередачи, газопровод и водовод.