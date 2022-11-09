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17 минут назад

США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

Елена Прошина

США работают над средствами нейтрализации ядерного оружия РФ. Предполагается, что новая разработка будет способна поразить часть ядерного потенциала России до того, как власти примут решение об ответно-встречном ударе. Об этом говорится в статьи журнала для военачальников «Военная мысль», издаваемого Министерством обороны РФ, передает РИА Новости.

США создают средства нейтрализации ядерного оружия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в публикации, США пытаются реализовать комплекс мер для сдерживания России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Авторы подчеркнули, что США и страны НАТО заменили теорию сдерживания на теорию упреждающего удара.

«Военная мысль» пишет, что США в среднесрочной перспективе намерены создать стратегическое неядерное оружие, которое смогло бы достичь цели в кратчайшие сроки. Кроме того, оно не должно попасть под какие-либо международные или двусторонние ограничения. Власти США надеются применить новое оружие для поражения значительного числа ядерных сил России, если главнокомандующий Вооруженными силами РФ будет в шаге от решения нанести «ответно-встречный удар».

Издание приходит к выводу, что реализация этой задумки крайне негативно повлияет на национальную безопасность России. Политическое руководство страны должно принять меры для противодействия «складывающимся угрозам».

Армия,Минобороны России,НАТО,
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