Россия впервые применила новый бронеавтомобиль в зоне СВО

Силы специального назначения вооруженных сил РФ начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 „ВПК-Урал“. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — рассказал собеседник агентства, не уточнив конкретного района боевых действий, где задействована новая техника.

Новинка была представлена в августе на форуме «Армия-2022». Бронированный автомобиль многоцелевого назначения оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметров и способен вмещать до девяти военнослужащих.