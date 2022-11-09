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2 часа назад

Россия впервые применила новый бронеавтомобиль в зоне СВО

Ura.Ru

Силы специального назначения вооруженных сил РФ начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Россия впервые применила новый бронеавтомобиль в зоне СВО
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 „ВПК-Урал“. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — рассказал собеседник агентства, не уточнив конкретного района боевых действий, где задействована новая техника.

Новинка была представлена в августе на форуме «Армия-2022». Бронированный автомобиль многоцелевого назначения оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметров и способен вмещать до девяти военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало о демонстрации обновленного БМП-3 полпреду Владимиру Якушеву в Кургане. Боевая машина оснащается дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами.

Армия,Владимир Якушев,
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