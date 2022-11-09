Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков

Украинская сторона нанесла артиллерийский удар по Васильевскому колледжу Мелитопольского государственного университета имени Макаренко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости .

Как говорится в сообщении, учебное заведение получило сильные повреждения после прямого попадания из артиллерии 122 калибра. По вузу нанесли два удара, жертв нет. На первом и втором этаже здания выбиты стекла. Один из снарядов угодил в крышу.