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1 час назад

Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков

Елена Прошина

Украинская сторона нанесла артиллерийский удар по Васильевскому колледжу Мелитопольского государственного университета имени Макаренко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, учебное заведение получило сильные повреждения после прямого попадания из артиллерии 122 калибра. По вузу нанесли два удара, жертв нет. На первом и втором этаже здания выбиты стекла. Один из снарядов угодил в крышу.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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